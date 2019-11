Norderstedt, Garstedt, Berliner Allee / Polizei erbittet Hinweise nach Bedrohung

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 24.11.19, soll in Norderstedt, Garstedt,

ein bisher unbekannter Mann eine 4-köpfige Personengruppe mit einem Küchenmesser

bedroht haben. Gegen 06:00 Uhr redete eine Personengruppe vor einem Imbiss in

der Berliner Allee mit einem unbekannten Mann. Plötzlich soll der Mann ein

Küchenmesser aus der Tasche gezogen haben und der Personengruppe laut schreiend

damit gedroht haben, alle "abzustechen". Als die zur Hilfe gerufene Polizei

erschien, flüchtete er zu Fuß über Königsberger Straße zur Ecke

Furth/Achternfelde und weiter über Privatgrundstücke. Eine Fahndung nach ihm

blieb erfolglos. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, etwa 1,70 bis

1,80 m groß, kurze Haare, Tattoo im Gesicht, helles T-Shirt und schwarze

Jogginghose. Der Mann sprach fließend Deutsch. Kurz vor der Tat hatte der Mann

einen etwa 30 bis 40 cm großen Staffordshire bei sich. Die Kriminalpolizei

Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um

Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person

geben?



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4449940

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell