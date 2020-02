Norderstedt, Garstedt, Am Tarpenufer / Polizei erbittet Hinweise nach Raubüberfall

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei Norderstedt bittet nach einem Raubüberfall am

Sonntag, den 02.02.2020, um Hinweise. Eine 21-Jährige ging gegen 06:00 Uhr auf

dem Tarpenbek-Wanderweg an der Straße "Am Tarpenufer", als sie plötzlich von

hinten angegriffen wurde. Sie kam hierdurch zu Fall und wehrte sich heftig. Der

männliche Täter riss ihr das Handy, ein Apple I-Phone 8, aus der Hand und

flüchtete in unbekannte Richtung. Die 21-Jährige erlitt einen Schock und

versuchte zunächst über eine Telefonzelle und kurz danach in einer Kneipe im

Schmuggelstieg Hilfe zu erbitten, was ihr aufgrund des Schockzustandes misslang.

Daraufhin suchte sie ihr Elternhaus auf. Die Eltern verständigten dann die

Polizei. Von der jungen Frau konnte die Polizei bisher keine Täterbeschreibung

ermitteln. Möglicherweise gibt es Zeugen, die Angaben machen können? Die

21-Jährige war um 05:24 Uhr mit der U-Bahn von St. Pauli bis nach Norderstedt,

Haltestelle U-Bahnhof Ochsenzoll, Langenhorner Chaussee, gefahren und dort

ausgestiegen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter

040-528060. Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist die junge Frau oder ein

möglicher Täter aufgefallen?



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4509541

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell