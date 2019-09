Norderstedt - Festnahme von neun jugendlichen Automatenaufbrechern

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019

Bad Segeberg (ots) - Am 21.09.2019, um 01:38 Uhr, meldete ein

aufmerksamer Zeuge der Polizei Norderstedt, dass im Alten Kirchenweg

mehrere Personen auf der Straße an dem Zigarettenautomaten flexen,

der im Einmündungsbereich zur Straße Kiebitzreihe fest montiert ist.

Er war zuvor durch die lautstarke Unterhaltung einer größeren

Personengruppe und die typischen Geräusche einer Flex-Maschine

erwacht und hatte sich deshalb auf seinen Balkon begeben. Von dort

hatte er seine Wahrnehmungen der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen

der Polizeibeamten flohen insgesamt neun Personen in unterschiedliche

Richtungen und konnten durch sechs Streifenbesatzungen aus

Norderstedt, Quickborn und Henstedt-Ulzburg an verschiedenen Orten in

Tatortnähe festgestellt und zur Polizeidienststelle verbracht werden.

Bei der Durchsuchung der Festgenommenen konnte festgestellt werden,

dass eine Person ein Einhandmesser und eine Person ein

Reizstoffsprühgerät mit sich führte. Bei den Jugendlichen handelt es

sich um acht männliche Täter und eine weibliche Täterin im Alter von

14-17 Jahren aus Norderstedt und Hamburg. Das Tatwerkzeug wurde

sichergestellt, die Jugendlichen nach den ersten polizeilichen

Maßnahmen den Erziehungsberechtigten überstellt. Die Gruppe muss sich

nun des gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten, die

Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.









