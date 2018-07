Norderstedt - Festnahme nach Diebstahl von Fahrzeugteilen

von shz.de

09. Juli 2018, 15:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagmorgen haben Beamte des

Polizeireviers Norderstedt und der Diensthundestaffel der

Polizeidirektion Bad Segeberg einen Dieb auf frischer Tat

festgenommen.



Um 03:40 Uhr teilte ein Sicherheitsdienst der Polizei eine

unberechtigte Person auf dem Firmengelände einer Fahrzeugverwertung /

eines Fahrzeugteilehandels in der Straße Beim Umspannwerg mit.



Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Norderstedt sowie

eine Streife der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg

suchten daraufhin den Einsatzort auf. Zu dem Zeitpunkt machte sich

eine männliche Person auf dem Firmengelände an dortigen

Fahrzeugteilen zu schaffen.



Als die Person die Polizeibeamten registrierte, flüchtete sie

sofort über das Betriebsgelände in Richtung Kohtla-Järve-Straße. Mit

Hilfe eines Diensthundes nahmen die Beamten umgehend die Verfolgung

des Täters auf. Der Diensthund führte die Beamten über das

Firmengelände und einem kleinen Trampelpfad in Richtung

Kohtla-Järve-Straße.



An der Kohtla-Järve-Straße konnte der flüchtige Täter durch zwei

weitere Beamte festgenommen werden, die dort bereits warteten.



Bei dem Täter, einem 35-jährigen Rumänen, fanden die Polizisten

unter anderem Aufbruchswerkzeug sowie Werkzeug zum Ausbau von

Fahrzeugteilen.



In welchem Umfang Fahrzeugteile entwendet wurden ist noch

Gegenstand der laufenden Ermittlungen.









