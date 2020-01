Norderstedt - Falscher Polizeibeamter erbeutet Bargeld und Schmuck

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 15:52 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 20. Januar 2020, erbeutete ein bislang

unbekannter Täter mit dem Trick des "falschen Polizeibeamten" in Norderstedt

Bargeld und Schmuck.



Gegen 11:30 Uhr meldete sich der Unbekannte telefonisch bei einer 87-jährigen

Norderstedterin und stellte sich als Polizeibeamter vor. Im Telefondisplay

erschien hierbei als Anrufer-Telefonnummer die 110. Er beschrieb der Dame, dass

eine Mitarbeiterin ihrer Hausbank versuche, Geld von ihrem Konto unbefugt

umzubuchen. Ferner seien aktuell Einbrecher in ihrer Nähe aktiv, die mit einem

Scanner in der Lage seien, von außen Wohnungen nach Geld und Wertgegenständen

abzuscannen. Der Anrufer wirkte derart auf die Geschädigte ein, dass er ihr den

Eindruck vermittelte, ihr Geld und ihr Schmuck sei weder bei der Bank noch bei

ihr zu Hause sicher. Gleichzeitig bot er an, dass ein Polizeibeamter die Sachen

bei ihr abholen und sicherstellen werde. Um ihr den sicheren Eindruck zu

vermitteln, dass sie mit der "echten Polizei" spricht, forderte er sie auf, im

Anschluss an das Telefonat die 110 zu wählen und sich die Echtheit seines

Anrufes bestätigen zu lassen. Vermutlich instruierte er die Geschädigte so, dass

sie direkt die 110 ins Telefon eintippte, ohne das eigentliche Telefonat zu

beenden. So dürfte es dem Täter gelungen sein, in der Leitung zu bleiben und der

87-jährigen dann vorzutäuschen, mit der echten Polizeileitstelle verbunden zu

sein. In dem vermeintlich neuen Telefonat wurde ihr, vermutlich von einem

Mittäter, die Echtheit des Anrufes bestätigt.



Die 87-Jährige folgte somit den Anweisungen des Anrufers und übergab einen

unteren fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend

Euro.



Als sie anschließend Kontakt mit der echten Polizei aufnahm, stellte sich die

Sache als Betrug heraus.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Versuchen gekommen, insbesondere

ältere Menschen am Telefon unter der genannten oder anderen Legenden zur

Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen zu veranlassen. Häufig finden die

Täter Telefonnummern und Adressen über Telefonbücher heraus und suchen hier

gezielt nach Vornamen, hinter denen sie lebensältere Menschen vermuten.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin:



- Die Polizei würde niemals Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände

sicherstellen, um sie vor Einbrüchen oder Bankmitarbeitern zu

schützen



- Die Polizei ruft Sie niemals mit der Telefonnummer 110 im

Display an



- Gehen Sie skeptisch mit Nachfragen Unbekannter über Ihre

Vermögenswerte um



- Rufen Sie im Zweifel Ihre örtliche Polizei oder den

Polizei-Notruf an



- Beenden Sie unbedingt selbst und aktiv bestehende Telefonate,

bevor Sie selbst einen Anruf tätigen



- Häufig wählen die Täter gezielt lebensältere Menschen für ihre

Taten aus. Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern über

dieses Thema



- Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Polizeidienststelle

- Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.polizei.schleswig-holstein.de



