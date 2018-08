Norderstedt - Fahrraddieb nach Zeugenhinweisen gefasst

von shz.de

20. August 2018, 16:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, in den frühen Morgenstunden,

konnten die Beamten des Polizeireviers Norderstedt durch die Hinweise

zweier Zeugen einen Fahrraddieb fassen.



Um 05:00 Uhr bemerkten die Zeugen eine männliche Person, die sich

verdächtig an einigen Fahrrädern am Bahnhof in der Quickborner Straße

zu schaffen machte. Die Person schlich um mehrere dort abgestellte

Fahrräder herum. Zusätzlich konnte ein Zeuge ein "metallisches

Knacken" von dort vernehmen, welches zu einem beschädigtem

Fahrradschloss passen könnte.



Als die Person selbst einen der Zeugen bemerkte, ließ sie von den

Fahrrädern ab und ging in Richtung Ulzburger Straße davon.



Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige

durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert

werden. Vorher versuchte der 37-Jährige aus Norderstedt noch die

mehrfachen Aufforderungen zum Stehenbleiben zu ignorieren und zu Fuß

einfach davon zu gehen.



Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten einen

Bolzenschneider als mögliches Tatwerkezeug.



Die Kollegen beschlagnahmten den Bolzenscheider und fertigten eine

Anzeige wegen des versuchten Fahrraddiebstahls.



Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen.









