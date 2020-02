Norderstedt - Einladung für Pressevertreter: Einweihung neuer Diensträume der Polizeistation Norderstedt-Ost

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 08:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizeistation Norderstedt-Ost hat neue Räumlichkeiten

bezogen. Die Dienststelle hat somit das Gebäude an der Müllerstraße verlassen

und befindet sich nun auf dem Gelände des Einkaufszentrums Immenhof an der

Poppenbütteler Straße 178.



Die Einweihung der Räumlichkeiten wird am Mittwoch, den 26. Februar 2020, ab

13:30 Uhr stattfinden. Neben geladenen Gästen aus der Polizeiführung und

Kommunalpolitik wird auch der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Herr

Grote, an der Veranstaltung teilnehmen.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Eröffnung medial zu

begleiten. Eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

bis zum 24. Februar 2020 ist erwünscht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4524116

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell