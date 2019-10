Norderstedt - dreister Dieb klaut Stromaggregat während des Fußball Länderspiels

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern kam es während des U 20 Länderspiels

zwischen Deutschland und Polen im Edmund-Plambeck-Stadion in der

Ochsenzoller Straße zu einem Diebstahl eines Stromaggregates nebst

Zubehör.



Zur Ausleuchtung der Parkflächen wurde auf dem Parkplatz P 4 in

der Straße Scharpenmoor ein sogenannter Power Moon aufgebaut. Bevor

dieser zum Einsatz kommen konnte, nutze ein dreister Dieb einen

unbeobachteten Moment und stahl von dort ein mobiles Stromaggregat,

eine Kabeltrommel und ein Vorschaltgerät im Gesamtwert von etwa 1250

Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die im Bereich des Stadions Beobachtungen zu dem Diebstahl

gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040/528 06-0 mit der Polizei

in Norderstedt in Verbindung zu setzen.









