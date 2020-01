Norderstedt - Bei Verkehrskontrolle mehrere Verstöße festgestellt

Avatar_shz von shz.de

30. Januar 2020, 09:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 29. Januar 2020, kontrollierte die Polizei

in Norderstedt einen Mitsubishi. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Der Fahrer musste anschließend mit zum Polizeirevier.



Gegen 16:40 Uhr fielen einer Zivilstreife des Polizeireviers Norderstedt in der

Rathausallee zwei Personen auf, die sich an einem geparkten Opel ohne

Kennzeichen aufhielten. Eine der Personen bestieg kurz darauf einen Mitsubishi

und fuhr in Richtung Alter Kirchenweg davon. Die Beamten stoppten den Mitsubishi

und unterzogen Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus,

dass das Kennzeichen nicht zu dem Mitsubishi gehörte. Zudem wurde festgestellt,

dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter hatten

die Beamten den Verdacht, dass der 35-jährige Norderstedter unter

Alkoholeinfluss steht. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Zur Feststellung

einer möglichen Alkoholisierung musste er auf dem Polizeirevier eine Blutprobe

abgeben. Der Norderstedter wurde im Anschluss entlassen.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des

Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter

Alkoholeinfluss, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie

Steuerhinterziehung. Es stellte sich heraus, dass er den Opel in der

Rathausallee an die andere Person verkaufen wollte und die Kennzeichen des Opel

an den Mitsubishi anbrachte, um damit seine Fahrt fortzusetzen.



