Norderstedt - Bei Verfolgungsfahrt verunfallt: Polizei findet Betäubungsmittel und Waffen

09. September 2019, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 08.09.19, missachtete ein

Autofahrer die Anhaltezeichen eines Streifenwagens und verunfallte

kurz darauf. Die anschließende Kontrolle führte zum Auffinden

verbotener Gegenstände.



Gegen 04:45 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Norderstedt in

der Berliner Allee einen Mercedes kontrollieren. Der Fahrer

missachtete jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens und

beschleunigte sein Fahrzeug in Richtung Horst-Embacher-Allee. An der

Einmündung Friedrichsgaber Weg / Horst-Embacher-Allee ist der

Mercedes dann allein beteiligt verunfallt. Die kurz darauf

eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Fahrer, einen 23-jährigen

Norderstedter, noch an der Unfallstelle fest. Ein durchgeführter

Drogenvortest zeigte positiv auf THC an. Die Polizisten ordneten

daraufhin eine Blutprobenentnahme an. In seinem Auto fanden die

Beamten weitere Cannabisprodukte in nicht geringer Menge sowie ein

Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe. Die Gegenstände sowie der

Führerschein des 23-Jährigen wurden vor Ort beschlagnahmt. Durch den

Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 4000

Euro. Der Norderstedter wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Ermittlungsgruppe

Rauschgift der Kriminalpolizei Norderstedt. Gegen den 23-Jährigen

wird nun wegen eines Verbrechens nach dem BtmG ermittelt, für das der

Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren vorsieht.









