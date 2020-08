Norderstedt / Ausfall der Telefonanlage bei der Polizei dauert an

Avatar_shz von shz.de

16. August 2020, 18:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Techniker haben über das Wochenende die Telefonanlage beim Polizeirevier und der Kriminalpolizei Norderstedt nicht wieder in Betrieb setzen können. Auch am morgigen Montag (17.08.2020) wird die Störung der Anlage noch andauern.



Der Notruf 110 und die Dienststellen in Norderstedt-Mitte und im EKZ Immenhof sind von dem Ausfall nicht betroffen.



