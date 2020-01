Norderstedt, Am Tarpenufer / Polizei erbittet Hinweise nach einer versuchten räuberischen Erpressung auf eine Spielothek

Avatar_shz von shz.de

24. Januar 2020, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute kam es in Norderstedt zu einer versuchten

räuberischen Erpressung auf eine Spielothek in der Straße "Am Tarpenufer." Eine

unbekannte, männliche Person betrat gegen 02:00 Uhr die Spielhalle und forderte

von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld.

Als die Spielhallenaufseherin dies verweigerte, verließ der Täter ohne Beute den

Tatort und flüchtete zu Fuß in Richtung Schmuggelstieg. Erst 20 Minuten nach der

Tat ging der Notruf bei der Polizei ein. Eine Fahndung nach dem Täter verlief

erfolglos. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,65 m, ca. 18-25

Jahre, kräftig bis muskulöse Statur, dunkelblaue Jeanshose (am Saum

hochgekrempelt), schwarze Sturmmaske, dunkler Parka, schwarze Turnschuhe,

schwarze Schusswaffe, mit Einkaufstasche. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat die

Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben?



Die Polizei bittet darum, in ähnlichen Fällen die Polizei zügig über Notruf zu

informieren, damit Fahndungsmaßnahmen schnellst möglich eingeleitet werden

können. Bitte wägen Sie ihr Verhalten gegenüber Straftätern gut ab und bringen

sich nicht zusätzlich in unnötige Gefahr.



