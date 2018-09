Nordermeldorf: Zwei Getötete bei Verkehrsunfall

von shz.de

17. September 2018, 13:13 Uhr

Nordermeldorf (ots) - Am Sonntagnachmittag hat sich in

Nordermeldorf ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Zwei

Insassen kamen dabei ums Leben, eine junge Frau erlitt schwere

Verletzungen.



Gegen 16.40 Uhr war ein 67-Jähriger in Begleitung einer

92-Jährigen mit einem Passat auf der Kreisstraße 30, Dritter Querweg,

in Richtung Speicherkoog unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße

33, Koogstraße, missachtete er das für ihn geltende Stopp-Schild und

kollidierte mit dem Renault einer 23-Jährigen, die auf der K 33 in

Richtung Wöhrden fuhr. Infolge des Zusammenstoßes verstarb die

Mitfahrerin des Unfallverursachers noch am Unfallort, der 67-Jährige

Fahrzeugführer selbst erlag seinen Verletzungen kurze Zeit später im

Krankenhaus. Die alleinige Insassin des Megans kam schwer verletzt in

das Westküstenklinikum.



An den Unfallfahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Bergung

der Wagen übernahm nach Beendigung der Unfallaufnahme, auch durch

einen Sachverständigen, ein Abschleppunternehmen.



Um 19.20 Uhr war der Ort wieder uneingeschränkt für den Verkehr

freigegeben.



