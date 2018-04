Nord-Ostsse-Kontrolle: ca. 1500 Fahrzeuge kontrolliert - Zwei Fahrer standen unter Drogeneinfluss - drei waren betrunken

von shz.de

28. April 2018, 12:53 Uhr

Polizeidirektion Flensburg (ots) - Schleswig-Holstein - In der

Nacht zu Samstag (28.04.18) fand im Bereich der Polizeidirektion

Flensburg die Nord- Ostseekontrolle im Zeitraum von 18.00 Uhr bis

03.00 Uhr statt. Von Küste zu Küste waren rund 120 Einsatzkräfte im

Einsatz, die an insgesamt sieben Kontrollstellen zwischen Husum und

Kappeln über 1500 Fahrzeuge überprüften. Beteiligt waren an dem

Einsatz, der vom Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord geleitet

wurde, die Landespolizei, die Bundespolizei und der Zoll. Unterstützt

wurden die Beamten von der Autobahnmeisterei Schuby.



Die größte Kontrollstelle wurde auf der A7 in Fahrtrichtung Norden

eingerichtet. Ab 18:00 Uhr wurde der gesamte Verkehr über den

Parkplatz Jalm geleitet, um sich dort einer ganzheitlichen Kontrolle

zu unterziehen. Diese Kontrolle wurde um 1 Uhr abgebrochen, da sich

der Verkehr trotz dreimaliger Öffnung der Sperrung zu sehr

zurückstaute. Auf dem Parkplatz kontrollierten 45 Beamte der

Landespolizei, Bundespolizei und des Zolls. Für Blutproben und

medizinische Untersuchungen waren zwei Ärzte in einem mobilen

Behandlungszimmer der Landespolizei anwesend. Der Zoll führte zwei

Videoendoskope mit sich, mit deren Hilfe Fahrzeuge nach Drogen,

Bargeld etc. durchsucht wurden. Außerdem wurde eine mobile

Röntgenanlage mitgeführt, mit der Koffer und Taschen durchleuchtet

werden konnten. Rauschgiftspürhunde waren ebenfalls im Einsatz.



Während der Zoll die Überwachung und die Einhaltung der

Bestimmungen des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und die

Bundespolizisten den Grenzverkehr hinsichtlich ausländerrechtlicher

Bestimmungen kontrollierte und sich insbesondere auf die Verhinderung

von Schleusungen fokussierte, legte die Landespolizei ihr Augenmerk

auf die Überprüfung der Verkehrsteilnehmer hinsichtlich ihrer

Fahrtüchtigkeit und führte schwerpunktmäßig Alkohol- und

Drogenkontrollen durch.



Im Jahr 2017 registrierte die Landespolizei 1194 Unfälle, bei

denen der Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln die

Ursachen waren. Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender

Mitte haben häufig schwere Folgen für Leib und Leben der Unfallopfer.

Fast die Hälfte (46%) dieser Unfälle im Jahr 2017 hatten

Personenschäden zur Folge. Bei jedem dritten Unfall wurden Personen

schwer oder tödlich verletzt. Neun Personen kamen ums Leben. 2017

wurden durch die Polizei bei Verkehrskontrollen 4104 Personen unter

dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln aus dem

Verkehr gezogen. Es handelt sich bei diesen Tatbeständen - wie bei

den meisten anderen Verkehrsdelikten auch - um so genannte

Kontrolldelikte. Diese Delikte werden fast ausschließlich durch

polizeiliche Aktivitäten aus dem Dunkelfeld ans Licht gebracht. Die

Erkennung von Drogenbeeinflussung erfordert ein erhöhtes

Spezialwissen der Polizeibeamten.



Die Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr

ist seit mehreren Jahren Hauptziel der Verkehrssicherheitsarbeit der

Landespolizei Schleswig-Holstein.



Die Nord-Ostsee-Kontrolle ist seit 2014 fester Bestandteil der

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der PD Flensburg.



Die Ergebnisse der letzten Nacht im Einzelnen:



-8 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis -3 Strafanzeigen

Alkohol am Steuer -6 Ordnungswidrigkeiten nach § 24 a StVG (0,5

Promille-Grenze) -2 Ordnungswidrigkeiten nach § 24 a StVG

(Betäubungsmittel) -112 weitere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen -22

Strafanzeigen insgesamt -1 Anzeige 24c StVG (Alkoholverbot für

Fahranfänger) -105 Kontrollberichte (Fahrzeugmängel/fehlende Papiere)

-98 Verwarnungen -83 Alcotests -5 Blutproben -42 Drogentests



1 x Fund Betäubungsmittel im Fahrzeug (ca. zwei Gramm Marihuana) 3

x Verstoß nach dem Fahrpersonalrecht 1 x Aufenthaltsermittlung 1 x

unerlaubter Aufenthalt (unerlaubte Einreise und unerlaubte

Erwerbstätigkeit) 1 x Diebstahl (Beschlagnahme von drei gestohlenen

Fahrrädern) 1 x Strafanzeige Verstoß Waffengesetz 4 x Strafanzeige

fehlende Pflichtversicherung 1 x Strafanzeige Urkundenfälschung

(Fälschung von Dokumenten) 2 x zollrechtliche Anzeigen

(Strafvollstreckung) 2 x Erlöschen der Betriebserlaubnis



Bei einer Kontrollstelle in Süderbraup wurde eine

Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 2934 Fahrzeuge wurden gemessen,

wovon 195 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von

50 km/h festgestellt wurden (fünf Strafanzeigen, ein Fahrverbot).



Bei der Kontrollstelle Wikingerland in Busdorf staunten die

Kollegen nicht schlecht, als sie kurz nach Beginn der Kontrolle einen

15-jährigen Mofafahrer überprüften. Das frisierte Mofa fuhr (statt

erlaubten 25 km/h) 74 km/h! Der Junge war von Kaltenkirchen in

Richtung Schleswig unterwegs und hatte seine Freundin dabei. In

seiner Tasche fanden die Beamten eine gefüllte Brotdose mit

Haschkeksen. Der junge Mann musste schließlich von seinem Vater an

der Kontrollstelle abgeholt werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell