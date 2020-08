NMS - „Schwarzfahrerin“ beleidigt Bundespolizisten

Avatar_shz von shz.de

17. August 2020, 12:43 Uhr

Neumünster (ots) - Heute Morgen gegen 00.15 Uhr wurden Bundespolizisten zum einfahrenden Zug im Bahnhof Neumünster gerufen. Eine Frau war ohne Fahrschein angetroffen worden. Die Beamten übernahmen die Person zwecks Identitätsfeststellung. Diese gab auf Befragen zunächst falsche Personalien an, jedoch konnten die Bundespolizisten ermitteln, dass es sich um eine 76-jährige Frau handelte. Während der Kontrolle wurden die Bundespolizisten beleidigt.



Die Frau klagte plötzlich über Schmerzen in den Beinen und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.



Sie muss mit Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und falscher Namensangabe rechnen.



