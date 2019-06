NMS - Reisender ohne Zugticket aber mit Messer unterwegs

von shz.de

27. Juni 2019, 09:53 Uhr

Neumünster (ots) - Gestern Mittag wurden Bundespolizisten zu einem

Einsatz im Zug von Hamburg nach Neumünster gerufen. Die

Zugbegleiterin im Reginalexpress hatte einen "Schwarzfahrer"

angetroffen und benötigte polizeiliche Unterstützung.



Bei Ankunft des Zuges standen die Beamten schon auf dem Bahnsteig

und nahmen den Mann in Empfang. Er war ausweislos, seine Identität

konnte jedoch auf der Dienststelle geklärt werden. Im mitgeführten

Gepäck entdeckten die Bundespolizisten versteckt in einem Nistkasten

ein Messer mit 14cm langer Klinge.



Den 61-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Erschleichen von

Leistungen sowie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.









