NMS - Rauschgift und Anscheinswaffe bei 16-Jährigem sichergestellt

02. Juli 2019, 12:03 Uhr

Neumünster (ots)



Gestern Morgen gegen 00.30 Uhr wurde im Bahnhof Neumünster ein

Jugendlicher angetroffen und kontrolliert. Die Beamten stellten fest,

dass eine Fahndungsnotierung gegen den 16-Jährigen vorlag. Er galt

als vermisst.



Der Junge wurde in Schutzgewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung

fanden die Bundespolizisten im Rucksack noch eine geringe Menge

Marihuana und eine Pistole, die sich jedoch als Anscheinswaffe

entpuppte (siehe Bild).



Nach Rücksprache mit der Jugendeinrichtung, die ihn als vermisst

gemeldet hatte wurde er an eine Kinder- und Jugendeinrichtung in

Neumünster übergeben.



Das Rauschgift und die Softairpistole wurden sichergestellt.









