NMS - Mann bittet Bundespolizisten um Hilfe - Marihuana in Unterhose versteckt

14. Januar 2020, 12:53 Uhr

Neumünster (ots) - Heute Morgen gegen 09.45 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei

bei der Bestreifung des Bahnhofs Neumünster von einem Mann um Hilfe gebeten. Die

Beamten halfen bei der Eingabe am Fahrausweisautomaten, als sie starken

Marihuanageruch wahrnahmen.



Auf Befragen nach mitgeführtem Rauschgift verneinte der Mann dies und gab an,

eine Zigarette geraucht zu haben. Da der Mann ausweislos war wurde er zwecks

Identitätsfeststellung mit auf die Wache genommen.



Dort durchsuchten die Bundespolizisten den 25-Jährigen und fanden in den

Jackentaschen und der Unterhose eine große Anzahl von Alupäckchen. Es stellte

sich heraus, dass in den 15 Päckchen insgesamt 14,65 Gramm Marihuana (siehe

Bild) enthalten waren.



Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.



Erst gestern hatten Bundespolizisten bei einer Kontrolle im Bahnhof bei zwei

Männern (29 und 33) einen Joint und ein Gramm Marihuana sichergestellt.



