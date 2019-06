NMS - Kinder bewerfen Güterzug

von shz.de

28. Juni 2019, 13:53 Uhr

Neumünster (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr wurde die

Bundespolizei von einer Bahnmitarbeiterin auf Kinder aufmerksam

gemacht, die in der Nähe des Neumünsteraner Bahnhofs einen Zug

bewerfen.



Die eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte im Bereich

Gasstrasse auch drei Kinder antreffen. Zwei der Jungen (7 und 8

Jahre) gaben zu, Schottersteine auf einen durchfahrenden Güterzug

geworfen zu haben.



Die Beamten konnten ermitteln, dass die Kinder zuvor in einer

Betreuungsstelle gewesen waren. In Anwesenheit einer Betreuerin

wurden die Kinder auf die Lebensgefahr hingewiesen, in die sie sich

begeben hatten. Auch der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten wurde

gesucht.



Die Bundespolizei warnt nun erneut: Bahnanlagen sind keine

Spielplätze!



Der Aufenthalt im Gleis ist lebensgefährlich und nicht umsonst

verboten. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach

Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg

eines Zuges beträgt bis zu einem Kilometer. Beim Überfahren von

Steinen besteht eine große Verletzungsgefahr durch umherfliegende

Splitter.



Bitte helfen Sie als Erziehungsberechtigte oder Eltern mit und

klären Sie ihre Kinder über die Gefahren auf Bahnanlagen auf, damit

schreckliche und oftmals tödlich verlaufende Unfälle vermieden werden

können.









