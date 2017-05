NMS - Jugendliche "Ausreißerinnen" in Obhut genommen

Neumünster (ots) - Gestern Nachmittag überprüften Bundespolizisten

drei junge Mädchen, die im Zug von Flensburg in Neumünster ankamen.

Es stellte sich heraus, dass die drei Jugendlichem im Alter von 12

bis 15 Jahren als vermisst gemeldet waren. Sie waren aus einer

sozialen Einrichtung des Kreises Schleswig-Flensburg abgängig.



Die Mädchen wurden in Schutzgewahrsam und mit zur Dienststelle

genommen. Dieses wollten sie offensichtlich nicht und flüchteten

zunächst. Auch leisteten sie Widerstand und schrien lautstark.



Gegen 15.00 Uhr wurden die "Ausreißerinnen" abgeholt.









