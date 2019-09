NMS - Drei alkoholisierte Männer am Bahnhof - Widerstand gegen Beamte

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 15:03 Uhr

Neumünster (ots) - Freitagnachmittag wurden Bundespolizisten zu

einem Einsatz auf dem Vorplatz des Bahnhofs Neumünster gerufen. Ein

offensichtlich alkoholisierter Mann soll Gullideckel öffnen.



Die Beamten konnten den Mann auch antreffen und wurden gleich

lautstark beleidigt. Der Mann sollte zur Personalienfeststellung

mitgenommen werden, er reagierte jedoch aggressiv und griff die

Beamten an. Da er die Bundespolizisten weiterhin bespuckte und

beleidigte musste er fixiert werden.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,35. Er muss mit

einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

rechnen.



Am Sonntagmittag wurden Bundespolizisten auf eine hilflose Person

in der Bahnhofshalle aufmerksam. Der Mann musste aufgrund seines

Alkoholgenusses gestützt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,95

Promille bei dem 32-jährigen Polen.



Kurze Zeit später der nächste Einsatz: Ein Mann lag schlafend im

Eingangsbereich des Bahnhofs. Auch er war stark alkoholisiert. Bei

ihm wurden 3,92 Promille festgestellt.









