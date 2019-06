NMann läuft trotz Anwesenheit der Bundespolizei über geschlossenen Bahnübergang

von shz.de

21. Juni 2019, 10:53 Uhr

Nortorf (ots) - Gestern Morgen gegen 07.00 Uhr stellten

Bundespolizisten bei der Bestreifung des Bahnhofes Nortorf einen Mann

fest, der trotz geschlossener Schranken über den Bahnübergang lief.

Die Beamten stoppten den Mann, der das Rotlicht ignoriert hatte.

Glücklicherweise kam noch kein Zug.



Er wurde aufgefordert, sich auszuweisen. Diesem kam er nur

zögerlich nach und gab an seinen Zug noch erreichen zu müssen. Die

Bundespolizisten belehrten ihn über die Lebensgefahr, in die er sich

begeben hatte.



Der 19-jährige Syrer muss nun mit einer Anzeige und einem Bußgeld

von 350,- Euro (und 1 Punkt) rechnen.









