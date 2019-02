Nindorf: Zwei Verletzte nach Unfall

von shz.de

06. Februar 2019, 11:53 Uhr

Nindorf (ots) - Leichte Verletzungen haben am Dienstagabend zwei

Personen bei einem Verkehrsunfall in Nindorf erlitten. Sie kamen mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.



Um 22.45 Uhr beabsichtigte ein 41-Jähriger in Begleitung einer

43-Jährigen mit seinem Wagen von einem Grundstück in der

Bargenstedter Straße nach rechts in Richtung Meldorf abzubiegen. Beim

Einfahren in den öffentlichen Verkehrsraum nutzte er nicht die

Fahrbahn, sondern den Radweg und den Grünstreifen. Nach einer Fahrt

von etwa hundert Metern kollidierte der Dithmarscher mit einem Baum

auf dem Grünstreifen, überschlug sich mit seinem Mazda und blieb

schließlich auf dem Dach liegen. Unter dem Einfluss von Alkohol stand

der Unfallfahrer nicht. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe

von etwa 6.000 Euro.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell