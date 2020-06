Nienbüttel: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Avatar_shz von shz.de

22. Juni 2020, 11:13 Uhr

Nienbüttel (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag ist es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Nienbüttel zu einem Diebstahl von Traktorteilen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.



Im Zeitraum von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 05.30 Uhr, begab sich ein Unbekannter in die Maschinenhalle eines Hofes in der Dorfstraße. Dort demontierte er von drei Traktoren so genannte hydraulische Oberlenker im Wert von insgesamt 2.000 Euro.



Konkrete Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine. Der Geschädigten selbst fiel an dem Donnerstag im Nahbereich ihres Betriebes ein schwarzer Ford Mondeo auf, in dem eine männliche Person saß und in dem sich Werkzeuge oder Maschinenteile befanden. Ob der Wagen im Zusammenhang mit der Tat zu sehen ist, ist unklar. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 melden.



Merle Neufeld



