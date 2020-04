Niebüll - Rumäne mit gefälschten Dokumenten kontrolliert

Avatar_shz von shz.de

07. April 2020, 13:12 Uhr

Niebüll (ots) - Heute Morgen gegen 00.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Niebüller Bahnhof. Der Mann war im Begriff Bekleidung aus einem Container zu laden. Der Mann händigte den Beamten einen rumänischen Pass und Führerschein aus. Die Bundespolizisten stellten jedoch fest, dass es sich bei den Dokumenten um Totalfälschungen handelte.



Es wurde ermittelt, dass der 29-jährige Rumäne eigentlich Moldauer war. Den Führerschein hatte er im Internet erworben, den Pass in Rumänien.



Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubte Beschäftigung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



