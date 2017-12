NF: Alkohol und Handy - aber kein Gurt und Führerschein!

von shz.de

14.Dez.2017

Husum/NF (ots) - Im Rahmen der Tispolkontrollwoche "Alkohol &

Drogen" finden derzeit verstärkt Verkehrskontrollen statt. Das

Polizeirevier Husum führte in den letzten Tagen Kontrollen im

Stadtgebiet durch, der Verkehrsfachdienst aus Husum war am

Mittwochabend im nördlichen und mittleren Nordfriesland unterwegs.



Dabei kontrollieren die Beamten nicht nur die Verkehrstüchtigkeit

der Fahrer, sondern führen ganzheitliche Kontrollen durch. Im

Ergebnis konnten diverse Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

festgestellt und geahndet werden.



Ein Autofahrer wurde mit über 1,6 Promille Atemalkohol

kontrolliert. Er konnte den Führerschein direkt abgeben. Ein weiterer

Fahrzeugführer war bereits ohne unterwegs, er hat gar keine

Fahrerlaubnis. Beide werden sich in einem Strafverfahren verantworten

müssen. Ein weiterer angetrunkener Fahrer wird eine Geldbuße in einem

Ordnungswidrigkeitenverfahren bekommen.



33 Verkehrsteilnehmer wurden darüber hinaus gebührenpflichtig

verwarnt. Unter anderem schritten die Beamten in acht Fällen ein, da

Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren, vier Fahrzeugführer wurden

zudem mit dem Handy am Steuer erwischt. In fünf Fällen war die

Hauptuntersuchung des Autos überfällig und achtmal fehlte der

vorgeschriebene Verbandkasten.



Die Kontrollen, insbesondere in der aktuellen Punschzeit, werden

fortgeführt.



Zum Hintergrund der TISPOL-Kontrollwoche: TISPOL (Traffic

Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas

gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit

zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der

Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die

ständigen Schwerpunktthemen sind u.a. Geschwindigkeit,

Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der gewerbliche Güter-

/ Personenverkehr.









