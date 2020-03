Neversdorf - Festnahme durch SEK

Avatar_shz von shz.de

09. März 2020, 09:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Abend ist es in Neversdorf nach einem Streit unter

Nachbarn zu einer Festnahme durch das SEK gekommen.



Gegen 21:41 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei über 110 und erklärte, dass

sein Nachbar ihn in seiner Wohnung unter Vorhalt einer Schusswaffe erwartet und

bedroht haben soll. Dem sollen länger währende Streitigkeiten vorangegangen

sein.



Anschließend soll der Nachbar mit der Waffe die Wohnung verlassen haben. Beide

bewohnen getrennte Wohnungen im selben Gebäude.



Die daraufhin alarmierten Polizeikräfte umstellten das Gebäude. Aufgrund des

Hinweises auf eine Schusswaffe zogen die Beamten das Spezialeinsatzkommando

hinzu.



Im Rahmen des Zugriffs durch das SEK ließ sich der Nachbar widerstandslos in

seiner eigenen Wohnung festnehmen.



Die anschließende Durchsuchung der Wohnung ergab keine Hinweise auf eine

Schusswaffe.



Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmahnahmen entließen die Ermittler den

Tatverdächtigen.



Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



