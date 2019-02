Neumunster - Erneuter Feuerwehreinsatz in Abfallentsorgungsanlage

von shz.de

26. Februar 2019, 16:28 Uhr

Neumünster (ots) - 190226-3-pdnms Erneuter Feuerwehreinsatz in

Abfallentsorgungsanlage



Neumünster. Feuerwehr und Polizei rückten am Nachmittag (26.02.19)

erneut zur Abfallentsorgungsanlage Wittorferfeld aus. Gegen 15 Uhr

war nach einer Verpuffung ein Schredder in Brand geraten. Die

Feuerwehr löschte die Flammen sehr zeitnah. Der Schaden wird als

gering bezeichnet. Brandursache: Der Schredder zerkleinert Müll und

bringt diesen auf eine Förderanlage. Es kommt wiederholt vor, dass

beispielsweise Spraydosen in den Schredder und beim Zerkleinern in

Brand geraten. Ein Zusammenhang mit dem Feuer in den frühen

Morgenstunden besteht nach Feststellung der Kripo nicht.



Sönke Hinrichs









