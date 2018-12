Neumunster, 191212-2- Radfahrer leicht verletzt

von shz.de

12. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster. Ein 17-jähriger Radfahrer wurde

Dienstagabend (11.12.18, 20.45 Uhr) bei einem Unfall auf der Kreuzung

Sachsenring / Boostedter Straße leicht verletzt, als er mit einem

Funkstreifenwagen der Polizei kollidierte. Nach ersten Feststellungen

von der Unfallstelle hatte der Fahrer (48) des Funkstreifenwagens die

Boostedter Straße stadtauswärts befahren, um nach links in den

Sachsenring abzubiegen. Die Ampelanlage zeigte Grün. Beim Abbiegen

übersah der Beamte den links - auf der falschen Seite - in gleiche

Richtung fahrenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge

Mann leicht verletzt. Dieser begab sich vorsorglich ins Krankenhaus.

Der Sachschaden ist gering.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell