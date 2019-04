Neumünster - Zwei Kellerbrände ion Neumünster

von shz.de

Neumünster (ots) - 190420-1-pdnms Zwei Kellerbrände in

Neumünster



Neumünster. Die Feuerwehr musste gleich in zwei Fällen zu

Kellerbränden in demselben Mehrfamilienhaus in die Noldestraße 14

ausrücken. Die erste Meldung ging am späten Donnerstagabend

(18.04.19, 23.50 Uhr) wegen Rauchentwicklung aus dem Keller ein. Beim

Eintreffen der Feuerwehr brannte es offenbar nicht mehr, aber Rauch

zog durch das Treppenhaus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr

lüftete das Gebäude. Der Brandschaden war gering. Am Abend darauf

(Freitag, 19.04.19, 22.40 Uhr) wurde ein weiterer Kellerbrand

gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete erneut das

Gebäude. Zwei Mieter aus dem ersten Obergeschoss wurden wegen des

Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Dieses Mal entstand

Gebäudeschaden im Keller. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht

fest. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und geht von

Brandstiftung aus. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Polizei

bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9450.



