Neumünster - Wer kennt diesen Mann?

erstellt am 12.Dez.2017 | 14:43 Uhr

Neumünster (ots) - 171212-3-pdnms Wer kennt diesen Mann?



Neumünster. Die Kriminalpolizei Neumünster sucht zurzeit einen

jungen Mann. Er steht im Verdacht, am 06.12.17 kurz nach Mitternacht

(gegen 00.10 Uhr) eine 54-jährige Frau angegriffen zu haben. Die Tat

ereignete sich im Schalterraum der Sparkasse Südholstein, Kieler

Straße 1. Der Täter konnte flüchten und ist bislang unbekannt.

Beschreibung: Etwa 170 bis 175 cm groß und schlank, dunkle Augen,

schwarze Haare, dunkler Teint. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine

schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose mit hellen Seitenstreifen und

rote Turnschuhe. Besonders auffällig waren ein Verband an der rechten

Hand und ein Pflaster im Gesicht. Die Staatsanwaltschaft in Kiel

setzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine

Belohnung in Höhe von 500 Euro aus. Hinweise bitte an die Polizei

Neumünster unter der Rufnummer 9450.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell