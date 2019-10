Neumünster - Wem gehören die Fahrräder?

Avatar_shz von shz.de

30. Oktober 2019, 16:13 Uhr

Neumünster (ots) - 191030-4-pdnms Wem gehören die Fahrräder?



Neumünster. Siehe auch unsere Meldung 191004-1-pdnms. Im Zuge der Ermittlungen

wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahl konnten heute (30.10.19)

in der Innenstadt Neumünsters zwei weitere Fahrräder sichergestellt werden. Auch

dort besteht der Verdacht, dass sie aus einem Diebstahl stammen. Entsprechende

Anzeigen liegen der Polizei jedoch bislang nicht vor. Die Polizei sucht nun die

Eigentümer der beiden Fahrräder (Herrenrad Hercules, schwarz, und Damenrad Rixe,

weiß/silber, mit schwarzem Korb). Die Eigentümer werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 9450 an die Polizei Neumünster zu wenden.



Sönke Hinrichs







Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



