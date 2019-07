Neumünster - Versuchter Enkeltrick - Abholer festgenommen

von shz.de

24. Juli 2019, 10:53 Uhr

Neumünster (ots) - 190724-1-pdnms Versuchter Enkeltrick -

Abholer festgenommen



Neumünster. In Neumünster kam es am Montag (22.07.19) zu einem

versuchten Enkeltrick. Ein 91-Jähriger erhielt einen Anruf, bei dem

sich eine Frau als Verwandte ausgab. Angeblich benötige sie für den

Kauf einer Immobilie einen fünfstelligen Betrag. Glücklicherweise war

der Senior nicht allein in seiner Wohnung, so dass zeitgleich die

Polizei informiert wurde. Gemeinsam mit den Kriminalbeamten wurde

eine Geldübergabe fingiert. Gegen 17.30 Uhr konnten die Beamten den

Abholer festnehmen, einen 16-jährigen Polen. Der 16-Jährige wurde

gestern (23.07.19) auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft dem

Haftrichter vorgeführt. Haftbefehl wurde nicht erlassen, da das

Gericht keine Haftgründe sah.



Sönke Hinrichs









