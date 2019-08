Neumünster - Unfallzeugen gesucht

von shz.de

15. August 2019, 12:53 Uhr

Neumünster (ots) - 190815-2-pdnms Unfallzeugen gesucht



Neumünster. Leicht verletzt wurde Mittwoch (14.08.19, 16.45 Uhr)

eine Radfahrerin an der Ecke Holsatenring / Schleusberg. Die

42-Jährige befuhr den Radweg in Richtung Hansaring. Als sie bei Grün

den Schleusberg überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem

nach rechts in den Schleusberg abbiegenden Klein-Lkw. Die Radfahrerin

stürzte. Sie wollte später einen Arzt aufsuchen. Der Fahrer des

gelben Kastenwagens fuhr davon, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Ersthelfer bemühten sich um die Frau. Diese und andere Unfallzeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 9450 mit dem Unfalldienst

der Polizei Neumünster in Verbindung zu setzen.



