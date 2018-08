Neumünster - Unbekannte Substanz

von shz.de

19. August 2018, 07:13 Uhr

Neumünster (ots) - 180819-01-pdnms Unbekannte Substanz Neumünster.

Gestern (18.08.18, 15:20h) kam es in einem Supermarkt in der Wasbeker

Straße zu einem unangenehmen Zwischenfall. Mehrere Mitarbeiter und

Kunden klagten plötzlich über Probleme beim Atmen. Acht Personen

(22-43Jahre) wurden deswegen mit leichten Atemwegsreizungen, zur

ambulanten Behandlung, ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr

sperrte den Supermarkt für den Publikumsverkehr und lüftete das

Gebäude. Wodurch die Atemwegsreizungen ausgelöst wurden, konnte

bisher nicht ermittelt werden. Vermutlich wurde eine unbekannte

Substanz im Markt freigesetzt. Eine Messung der Innenluft ergab keine

ungewöhnlichen Werte. Der Markt blieb trotzdem für den Rest des Tages

geschlossen. Wenke Schmüser









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell