Neumünster: Terrassenüberstand abgebrannt

von shz.de

22. April 2018, 13:23 Uhr

Neumünster (ots) - Samstagabend (21.04.2018, 23:33 Uhr) wurden

Polizei und Feuerwehr in die Husumer Straße im Stadtteil Faldera

gerufen, weil dort ein Terrassenüberstand aus Holz brannte. Das Feuer

dürfte durch eine Verpuffung an einer Gasflasche entstanden sein, mit

der ein Heizofen betrieben wurde. Die Flammen griffen auf eine

angrenzende Garage über. Die Bewohner des Hauses (60 und 56 Jahre

alt) blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine

Angaben gemacht werden, die weiteren Ermittlungen führt die

Kriminalpolizei Neumünster.



Kai Kröger









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon (heute bis 13:15 Uhr und um 19 Uhr): 0431 - 32 12 97



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell