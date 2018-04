Neumünster - Taxifahrer überfallen

von shz.de

06. April 2018, 12:03 Uhr

Neumünster (ots) - 180406-2-pdnms Taxifahrer überfallen



Neumünster. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten am späten

Donnerstagabend (05.04.18, 23.35 Uhr) zwei junge Männer, nachdem sie

in der Sedanstraße einen Taxifahrer (56) nach Arbeitsende ansprachen

und die Herausgabe von Bargeld forderten. Mit einem Schlag gegen das

Bein bekräftigte der Haupttäter (ca, 25 Jahre, schlank, 170 cm groß,

dunkle Jacke, Jeans, Basecap) seine Forderung. Er sprach gut Deutsch.

Mit dem Mittäter (ca. 25 Jahre, schlank, 170 cm groß, Jeans, dunkle

Jacke) verständigte er sich jedoch in einer fremden, möglicherweise

osteuropäischen Sprache. Das Duo flüchtete zu Fuß in den Röhrenweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 56-Jährige

wurde leicht verletzt. Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450 an die

Polizei Neumünster.



