Neumünster - Tatverdächtiger nach Autoaufbruch festgenommen

11. Januar 2019, 15:53 Uhr

Neumünster (ots) - 190111-4-pdnms Tatverdächtiger nach

Autoaufbruch festgenommen



Neumünster. Mehrere Funkstreifenwagen beteiligten sich heute

(11.01.19) an der Fahndung nach einem Autoaufbrecher. Ein

aufmerksamer Passant hatte gegen 12.20 Uhr einen jungen Mann dabei

beobachtet, wie er auf dem Friedhofsparkplatz in der Plöner Straße

eine Autoscheibe einschlug. Daraufhin flüchtete er auf einem Fahrrad.

Die gute Personenbeschreibung führte rund eine Viertelstunde später

zur Festnahme eines 27-jährigen Tatverdächtigen. Diebesgut (eine

Handtasche) wurde nicht gefunden. Die Kripo hat die Ermittlungen

aufgenommen und geht davon aus, dass der polizeibekannte Mann für

weitere Aufbrüche verantwortlich ist. Die Polizei rät in diesem

Zusammenhang, Autos auch bei kurzer Abwesenheit abzuschließen und

keine Wertsachen im Innern zu lassen. Melden Sie verdächtige

Beobachtungen der Polizei. Wählen Sie den Ruf 110.



