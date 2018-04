Neumünster - Sachschaden nach Feuer

von shz.de

02. April 2018, 11:13 Uhr

Neumünster (ots) - 180402-1-pdnms Sachschaden nach Feuer



Neumünster. Mindestens 20000 Euro Sachschaden entstanden am frühen

Samstagnachmittag (31.03.18, 13.40 Uhr) bei einem Feuer in der Kieler

Straße 271. Im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses war

offensichtlich vergessen worden, den Herd auszuschalten. Die Mieter

hatten die Wohnung verlassen. Der darauf befindliche Karton fing

Feuer. Die Flammen griffen auf die Kücheneinrichtung über. Nachbarn

und Reisende auf der nahen Bahnlinie meldeten Rauchentwicklung und

Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Dennoch

entstand Gebäudeschaden. Für die Dauer des Löscheinsatzes war die

Kieler Straße ab Stover Weg / Wilheminenstraße Richtung Innenstadt

voll gesperrt. Die Kripo geht von einer fahrlässigen Brandstiftung

aus.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell