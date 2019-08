Neumünster - Polizei warnt erneut vor falschen Polizeibeamten

von shz.de

08. August 2019, 09:13 Uhr

Neumünster (ots) - 190808-2-pdnms Polizei warnt erneut vor

falschen Polizeibeamten



Neumünster. Die Betrugsmasche um die falschen Polizeibeamten reißt

weiterhin nicht ab. Die Polizei Neumünster dokumentierte Mittwoch

(07.08.19) in Neumünster mindestens 15 Fälle versuchter

Betrugsdelikte falscher Polizeibeamter. Der Schwerpunkt der Anrufe

lag im Stadtteil Tungendorf, aber auch in der Gartenstadt, in Einfeld

und der Böckler-Siedlung. Angebliche Polizeibeamte gaben am Telefon

an, nach einem Einbruch eine Liste mit Namen und Bankverbindungen

gefunden zu haben. In einzelnen Fällen wurde auch nach Bargeld

gefragt. Die Betrüger versuchen so, an die Ersparnisse ihrer Opfer zu

gelangen. Die Polizei rät: Sprechen Sie am Telefon nicht über

persönliche und finanzielle Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld

oder Wertgegenstände an Fremde. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder

sonst einer Person Ihres Vertrauens. Im Zweifel rufen Sie die echte

Polizei unter 110. Wählen Sie nicht die Rückruftaste.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell