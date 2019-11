Neumünster - Pedelecfahrer schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

07. November 2019, 14:43 Uhr

Neumünster (ots) - 191107-1-pdnms Pedelecfahrer schwer verletzt



Neumünster. Ein 53-jähriger Pedelecfahrer wurde Mittwoch (06.11.19, kurz nach 16

Uhr) an der Ecke Oderstraße / Havelstraße schwer verletzt. Er muss stationär im

Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der

Pedelecfahrer vorfahrtberechtigt den rechten Radweg der Oderstraße in Richtung

Altonaer Straße befahren. Aus der Havelstraße näherte sich ein Linienbus. Im

Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der

Zweiradfahrer schwer verletzt. Der Busfahrer (59) und die Fahrgäste blieben

unverletzt.



