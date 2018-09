Neumünster: Neue Erkenntnisse im Fall des getöteten Mannes in Neumünster

von shz.de

17. September 2018, 15:13 Uhr

Neumünster (ots) - Folge-ots zu POL-KI: 180916.1



Bei dem Opfer handelt es sich um einen 20-jährigen polnischen

Staatsbürger, der seit etwas über einem Jahr in Neumünster lebte.



Kurz vor 06.00 Uhr kam es am Sonntag, den 16. September, zwischen

ihm und dem noch unbekannten männlichen Täter zu einer kurzen

körperlichen Auseinandersetzung. Die Hintergründe dieser

Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Das Opfer erlitt eine

tödliche Stichverletzung; das Tatwerkzeug kann derzeit nicht sicher

bestimmt werden.



Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Die Polizei

hält es für möglich, dass sich der Täter bei der Tat selbst eine

blutende Verletzung zugezogen haben könnte. Er wird folgendermaßen

beschrieben: zirka 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, hellgraue

Kapuzenjacke, dunkler Dreitagebart, südländisches Erscheinungsbild,

sportliche Figur.



Wer den Täter auf der Flucht beobachtet hat oder sonstige Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter

0431-160 3333 in Verbindung setzen. Die Ermittler gehen weiterhin

jeder Spur nach. Es kommen Hunde ebenso zum Einsatz, wie spezielle

Kriminaltechnik. Einzelheiten werden nicht bekannt gegeben, um

sogenanntes Täterwissen für spätere Vernehmungen nutzen zu können.

Wir bitten dafür um Verständnis.



Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. Wir werden alles tun, um

diesen Fall aufzuklären.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell