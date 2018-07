Neumünster - Motorradfahrer gestürzt

von shz.de

22. Juli 2018, 12:03 Uhr

Neumünster (ots) - 180722-3-pdnms Motorradfahrer gestürzt



Neumünster. Der 33-jährige Fahrer eines Motorrades verlor

Samstagabend (21.07.18, 19 Uhr) auf der L 328 (Zubringer zur A7 /

NMS-Nord) die Kontrolle über sein Krad, als er rechts zum Stoverweg

abfahren wollte. Er stürzte und prallte in die Schutzplanke. Der

Fahrer wurde schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht. Seine

Kawasaki musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf

rund 6000 Euro. Möglicherweise war nicht angepasste Geschwindigkeit

unfallursächlich.



