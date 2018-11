Neumünster - Mit Drogen am Bahnhof erwischt

von shz.de

02. November 2018, 10:53 Uhr

Neumünster (ots) -



In der gestrigen Nacht gegen 00:30 Uhr bemerkte eine Streife der

Bundespolizei zwei junge Männer im Bereich des Bahnhofs Neumünster,

die sich auffällig nervös verhielten. Als die Beamten sich den

Personen näherten, wurde zudem noch versucht sich rasch zu entfernen.



Da bereits in einiger Entfernung ein sehr deutlicher

Cannabisgeruch wahrnehmbar war und einer der Beiden eine glühende

Zigarette hinter einen Stromkasten warf, war dann dringend eine

Kontrolle angesagt.



Nachdem sich die beiden 19- und 23-jährigen Männer ordnungsgemäß

ausgewiesen hatten, bestand nichts desto trotz der Verdacht, dass die

beiden Personen noch weitere Betäubungsmittel bei sich hatten. Dies

bestätigte sich dann auch bei der anschließenden Durchsuchung der

Personen auf der Wache. In den Jacken- und Hosentaschen des

19-Jährigen kam ein Beutel mit Marihuana, ein Tütchen mit Ecstasy

Tabletten, ein wenig Crack und zu guter Letzt eine Marihuana Mühle

mit Resten der Droge zum Vorschein. Die Durchsuchung des 23-Jährigen

verlief negativ.



Da der junge Mann keine Erlaubnis für den Umgang mit

Betäubungsmitteln vorlegen konnte, lag der Verdacht eines Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Er hat nun mit einer

Strafanzeige zu rechnen.



Nachdem die Drogen sichergestellt wurden, konnten beide Personen

die Wache wieder verlassen.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Heiko Kraft

Telefon: 0461/3132 105

Mobil: 0172 / 4011278

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell