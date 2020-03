Neumünster - Matratze brannte in Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

03. März 2020, 10:03 Uhr

Neumünster (ots) - 200303-1-pdnms Matratze brannte in Mehrfamilienhaus



Neumünster. Beim Brand einer Matratze im 3. Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses im Hansaring wurden heute Früh (03.03.20, 4 Uhr) zwei junge

Männer verletzt, als sie die Flammen löschen wollten. Sie kamen mit Verdacht auf

eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die jungen Leute sind Bewohner des

Hauses (Jugendeinrichtung) und waren durch einen Rauchmelder aufmerksam

geworden. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten sich alle 13 Personen

im Hof versammelt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle,

Gebäudeschaden entstand nicht. Möglicherweise war in dem leerstehenden Zimmer

geraucht worden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.



Sönke Hinrichs



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4536009

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell