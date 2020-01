Neumünster - Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 10:53 Uhr

Neumünster (ots) - 200120-3-pdnms Leichtkraftradfahrer schwer verletzt



Neumünster. Der Fahrer (44) eines Leichtkraftrades wurde heute (20.01.20, 05.20

Uhr) bei einem Unfall in der Boostedter Straße schwer verletzt. Er musste mit

einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten

Feststellungen der Polizei war der 44-Jährige mit Fahrtrichtung Stadtmitte

unterwegs, als der Fahrer (48) eines Lastkraftwagens nach links auf die B 205

mit Fahrtrichtung Autobahn abbiegen wollte. Dabei übersah er den Zweiradfahrer.

Der Fahrer erlitt einen Schock, er wurde ebenfalls in das Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Die Unfallstelle und damit die Zufahrt auf die B 205 waren für die Dauer des

Rettungseinsatzes und der Sachverständigentätigkeit gesperrt. Die Polizei

schätzt den Sachschaden auf rund 7000 Euro. Das Zweirad musste schwer beschädigt

abgeschleppt werden.



Sönke Hinrichs



