Neumünster - Kind stürzte aus Fenster

von shz.de

05. August 2018, 12:23 Uhr

Neumünster (ots) - 180805-3-pdnms Kind stürzte aus Fenster



Neumünster. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht, offenbar hatte

ein Gartenpavillon den Sturz des Sechsjährigen abgefangen.

Rettungsdienst und Polizei waren Samstagabend (04.08.18, 18.35 Uhr)

in die Bismarckstraße gerufen worden, weil ein Kind aus dem Fenster

im zweiten Obergeschoss gestürzt war. Das Kind wurde unverzüglich in

das Krankenhaus gebracht. Seine Eltern waren bei ihm. Nach ersten

Ermittlungen der Polizei hatte der Junge mit seinen kleinen

Geschwistern am offenen Fenster gespielt und war ins Freie gestürzt.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.



