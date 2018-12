Neumünster - Gartenlaube brannte

von shz.de

28. Dezember 2018, 08:23 Uhr

Neumünster (ots) - 181228-1-pdnms Gartenlaube brannte



Neumünster. Verletzt wurde niemand beim Brand einer Gartenlaube in

der Heinrich Förster Kolonie im Wernershagener Weg. Anwohner meldeten

die in Flammen stehende und unbewohnte Laube heute (28.12.18) gegen

00.20 Uhr. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die

Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Gas und Strom waren

nicht vorhanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer

Brandlegung aus und bittet um sachdienliche Hinweise unter der

Rufnummer 9450.



Sönke Hinrichs









