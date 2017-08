Neumünster Gartenlaube brannte

Neumünster (ots) - 170801-1-pdnms Gartenlaube brannte



Neumünster. Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden beim Brand einer

Gartenlaube in der Gartenkolonie Glückauf im Schwarzen Weg. Eine

Autofahrerin bemerkte am späten Montagabend (31.08.17, 22.30 Uhr)

einen Feuerschein und informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte brannte die Laube in voller Ausdehnung. Personen

befanden sich nicht in der Laube. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



