Neumünster - Fünf Verletzte nach Unfall

08. Januar 2020, 10:02 Uhr

Neumünster (ots) - 200108-1-pdnms Fünf Verletzte nach Unfall



Neumünster. Fünf Menschen wurden Dienstag (07.01.20 gegen 17.30 Uhr) an der Ecke

Haart / Noldestraße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen von der Unfallstelle

hatte der Fahrer (38) eines VW Polo mit Fahrtrichtung Gadeland nach links in die

Noldestraße abbiegen wollen, stieß aber frontal mit einem entgegenkommenden Ford

zusammen. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt. In dem Ford wurden alle vier

Insassen verletzt, darunter eine schwangere Frau (30) schwer, der Fahrer (38),

ein Mitfahrer (33) und ein Kleinkind (8 Monate) leicht. Beide Autos wurden so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Betriebsstoffe liefen

aus und mussten abgebunden werden. Der Haart war bis 19.25 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro

geschätzt.



